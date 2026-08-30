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Орловские новости

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В Орловской области начали строить зал единоборств на месте «Стекляшки»

В Орловской области начали строить зал единоборств на месте «Стекляшки»

На месте культового для фанатов здания «Стекляшка» в Орле начали возводить зал единоборств, сохранив при этом обещание построить новое здание для музея Orel Butchers.

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