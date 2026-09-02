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Вечерний Новосибирск

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Дату наступления бабьего лета-2026 с жарой до + 28 назвали в Новосибирске

Дату наступления бабьего лета-2026 с жарой до + 28 назвали в Новосибирске

Бабье лето наступит после заморозков, обещают синоптики новосибирцам. Уже к середине первой декады сентября в ночные часы температура воздуха поднимется до + 8, +13 градусов.

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