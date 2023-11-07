Руководителю Большого джазового оркестра не хватило места в самолете рейсом Москва – Тюмень

На самолет было продано больше билетов, чем он мог вместить.Руководителю Большого джазового оркестра не хватило места в самолете «Аэрофлота» рейсом Москва – Тюмень, так как на него было продано больше билетов, чем он мог вместить, сообщает тг-канал SHOT.