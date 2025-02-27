Американист рассказал о важности переговоров России и США в Стамбуле

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Переговоры делегаций России и США прошли в Стамбуле. Американист Малек Дудаков объяснил, что для нормализации отношений двух стран сначала нужно возобновить работу дипмиссий.
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