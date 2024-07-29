В крупнейшем городе ХМАО вторую неделю мусорный коллапс из-за поломки техники регоператора «Югра-Экология»

Глава крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Сургута – Максим Слепов сообщил, что мусорный коллапс в отдельных районах города связан с массовым выходом из строя спецтехники регионального оператора «Югра-Экология» (входит в «Корпорацию СТС»).
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