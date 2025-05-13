У Турции нет данных о возможном визите Трампа на переговоры РФ и Украины

Турецкая сторона пока не обладает информацией о возможном визите президента США Дональда Трампа на предстоящие российско-украинские переговоры в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
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