Экипажи танков Т-72 уничтожили опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили в ночное время замаскированные опорные пункты и украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ.
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