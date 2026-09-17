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5G и iPhone: Минцифры добивается доступа к сетям пятого поколения

5G и iPhone: Минцифры добивается доступа к сетям пятого поколения

Минцифры ведёт переговоры с Apple о подключении 5G для владельцев iPhone в России — об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

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