Старая песня о главном...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Проект "Музыка  вместе"   подготовил   всем  отличный  подарок  ко  Дню  защитника  Отечества -  премьеру    нового  видео "Давай  закурим!"В    общем  тут  прекрасно  всё     -   и троллинг   хохлов ("Нас  опять  Одесса  встретит  как  хозяев;  славная    Каховка,   город Николаев;  вспомним,  как  на  Запад  шли  по  Украине" и    так  далее),  и  то, что  поют  в  основном  Донбасс   и  Новороссия (хотя  есть   исполнители  и из  других  российских  регионов;  и то,  что  среди   исполнителей    есть  действующие  военнослужащие -  в    общем,  всё!PS.

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