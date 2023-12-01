Европа поддержит Украину силами Варшавского договора

Взамен «Леопардов» Киев получит экспортные советские Т-72, если найдет деньги на их восстановление Виталий Орлов На фото: модернизированные танки Т-72 Вооружённых сил Украины (ВСУ) (Фото: Zuma/TASS) Волнения, близкие к панике, посеял на Банковой журнал Forbes, ведущее мировое издание об экономике и финансах.