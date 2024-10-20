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Мода и Шоу-бизнес

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В Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Дню отца

В Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Дню отца

20 октября в Москве прошел главный концерт, посвященный всероссийскому Дню отца. Мероприятие прошло при поддержке администрации президента России, департамента культуры правительства Москвы, ВПП «Единая Россия», ВОД «Отцы России» и медиагруппы АНО «Территория Первых».

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