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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лемье о том, что Кросби побил его рекорд по передачам: «Сид – потрясающий игрок. Нам очень повезло, что он в «Питтсбурге»

Кросби стал лучшим ассистентом в истории клуба в НХЛ. Капитан «Пингвинс» сделал ассист в матче с «Айлендерс» (3:2).

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