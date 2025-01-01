В Тверской области пройдут больше 200 спортивных мероприятий

В Тверской области 1 января началась традиционная Декада спорта и здоровья, нацеленная на пропаганду здорового образа жизни, привлечение детей и взрослых к активному отдыху на свежем воздухе, организацию содержательного досуга для граждан всех возрастов.
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