Сотрудники ГАИ используют психологическое давление для получения признаний от водителей

Российские водители сталкиваются с применением различных психологических приёмов со стороны сотрудников ГАИ, направленных на вызывание чувства вины и вынуждение к признаниям, которые могут привести к штрафам или лишению прав.
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