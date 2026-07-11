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FiNE NEWS

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Сотрудники ГАИ используют психологическое давление для получения признаний от водителей

Российские водители сталкиваются с применением различных психологических приёмов со стороны сотрудников ГАИ, направленных на вызывание чувства вины и вынуждение к признаниям, которые могут привести к штрафам или лишению прав.

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