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СМИ: Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Общее количество жертв от террористических атак в аэропорту афганской столицы Кабула, включая погибших американских военнослужащих, Сообщение СМИ: Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек появились сначала на Листай.

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