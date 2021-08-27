Общее количество жертв от террористических атак в аэропорту афганской столицы Кабула, включая погибших американских военнослужащих, Сообщение СМИ: Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек появились сначала на Листай.
Общее количество жертв от террористических атак в аэропорту афганской столицы Кабула, включая погибших американских военнослужащих, Сообщение СМИ: Общее число погибших от взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек появились сначала на Листай.
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