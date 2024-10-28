Губы стали излишне тонкими, а овал лица - нечетким? Самое время обратиться к стоматологу

Одна из самых животрепещущих на сегодняшний день тем - это anti-age стоматология. Почему этот тренд набирает обороты, рассказал Дмитрий Ульянченко, врач-имплантолог, ортопед, основатель стоматологической клиники Квинта Ганау .
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