Война США против Ирана (причем без Израиля) идет, стартовав сразу после вылета сборной США с ЧМ по футболу, обмен ударами в рамках СВО как и последовательное движение наших войск вперед идет в ежедневном режиме Источник изображения: www.
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