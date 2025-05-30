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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Импорт легковых автомобилей с пробегом из Кореи в Россию возрос

Импорт легковых автомобилей с пробегом из Кореи в Россию возрос

Импорт легковых автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию за первые четыре месяца 2025 года составил 22,8 тысячи единиц, что на 84% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

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