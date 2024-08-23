В Донбассе нашли останки бойцов Красной Армии

ДОНЕЦК, 23 августа, ФедералПресс. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, проводя работы по сооружению укреплений в зоне специальной военной операции, случайно обнаружили останки четырех бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в 1943 году при освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.