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Альтернативная история: что, если бы Белла выбрала Джейкоба?

Альтернативная история: что, если бы Белла выбрала Джейкоба?

Холод пробирал до костей, забираясь под тонкую куртку, но Белла почти не замечала его. Она сидела на поваленном дереве на окраине Форкса, сжимая в руках остывший стаканчик с кофе.

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