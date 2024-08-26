От Советского Информбюро

Вы заметили, как резко поменялось поведение Зеленского и его шайки в последние пару недель? До этого они весьма приуныли, и всё чаще озвучивали тезисы о готовности к переговорам (с оговорками, конечно) и даже намекали на невозможность выхода на границы 1991 года (то есть были готовы к территориальным уступкам, лишь бы сохранить власть).