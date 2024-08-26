Вы заметили, как резко поменялось поведение Зеленского и его шайки в последние пару недель? До этого они весьма приуныли, и всё чаще озвучивали тезисы о готовности к переговорам (с оговорками, конечно) и даже намекали на невозможность выхода на границы 1991 года (то есть были готовы к территориальным уступкам, лишь бы сохранить власть).
От Советского Информбюро
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Очень, очень старается автор, но почему же его не берут на работу хотя бы к Эрнсту, или в АП?
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9 час.
ИВ
Ирина Виноградова
Не надо ему к Эрнсту,он нам и здесь хорош!
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8 час.
Семен Демин
Надо не истерить, а делать выводы. Истерика это уже поражение. Поэтому во время ВОВ паникеров и трусов расстреливали на месте.
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2 час.
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