Из Бугульмы осенью на военную службу по призыву направят около 110 человек

Фото предоставлено Риммой Баратовой Около 110 жителей Бугульмы и Бугульминского района в возрасте от 18 до 30 лет этой осенью направят на военную службу по призыву.
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