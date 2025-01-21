Украинский фронт, 21 января, главное за сутки: ВСУ разгромлены в Часов Яре и Торецке

Юрий Ильинов

«Есть ещё полдня»: Трамп прокомментировал своё обещание по Украине Трамп заявил, что у него есть ещё полдня на урегулирование конфликта на Украине Вступивший в должность президента США Дональд Трамп, комментируя обещание урегулировать конфликт на Украине за сутки, заявил, что у него есть еще полдня, передает телеканал CNN. «Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели», указывается в публикации. По словам республиканца, новая американская администрация постарается сделать это как можно быстрее. Глава Белого дома также подчеркнул, что сможет точнее оценить сроки завершения украинского конфликта после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, может состояться «очень скоро». Трамп также добавил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Москвой. Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся 20 января в Капитолии. Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. По его словам, предвыборный период для Трампа был крайне сложным, поскольку на последнего оказывалось жесточайшее давление. Российский лидер отметил, что российская сторона открыта для диалога с новой американской администрацией по урегулированию конфликта на Украине, целью которого должно быть не кратковременное перемирие, а долгосрочный мир. Ранее Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-о-Лаго во Флориде заявил, что переговоры с Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.