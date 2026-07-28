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Царьград

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Навка потребовала от ЕС 2 млн евро за санкции и нанесённый ущерб

Навка потребовала от ЕС 2 млн евро за санкции и нанесённый ущерб

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подала иск против Совета Евросоюза, чтобы исключить себя из санкционного списка и получить компенсацию в размере более двух миллионов евро, утверждая, что в принятии ограничений допущены ошибки.

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