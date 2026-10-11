Турки вновь помогают врагам России, как и во времена Великой Отечественной войны

Власти Турции, напомним, не первый год призывают к мирному урегулированию между РФ и Украиной. И предлагают свои места для таких переговоров и, в целом, посреднические услуги, что одобряется в Москве.
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