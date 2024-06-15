В Подмосковье вблизи станции «Кубинка-1» МЖД током убило подростка

Тело нашли 14 июня.14 июня 2024 года на 65 километре железнодорожной станции «Кубинка-1» Смоленского направления Московской железной дороги в Московской области обнаружено тело подростка 2010 года рождения с признаками электротравмы.
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