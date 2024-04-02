Азаров: в конце мая Зеленский станет самозванцем, который узурпировал власть

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале сообщил, что Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечёт срок действия его полномочий, станет самозванцем, изданные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.