Азаров: в конце мая Зеленский станет самозванцем, который узурпировал власть

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале сообщил, что Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечёт срок действия его полномочий, станет самозванцем, изданные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.
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