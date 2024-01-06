Британию уличили в использовании данных паспортов граждан для распознавания лиц

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Полиция Великобритании тайно использовала базу данных граждан для применения технологии распознавания лиц для расследования дел, сообщили в газете Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии