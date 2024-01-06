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Британию уличили в использовании данных паспортов граждан для распознавания лиц

Британию уличили в использовании данных паспортов граждан для распознавания лиц

Global Look Press/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Полиция Великобритании тайно использовала базу данных граждан для применения технологии распознавания лиц для расследования дел, сообщили в газете Telegraph.

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