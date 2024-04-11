Заговор грызунов: заявления Минприроды о причинах прорыва дамбы

Как сообщают «IZ.RU», Ранее мэр Орска в ответ на вопрос о разрушении дамбы из-за действия грызунов отметил, что причиной разрушения дамбы стало чрезвычайно высокое наводнение, которое дамба не была способна выдержать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии