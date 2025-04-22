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Ямалец шантажировал женщину личными секретами, вымогая полмиллиона или ее машину

На Ямале под суд пойдет житель Нового Уренгоя, который занимался шантажом. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Новый Уренгой 17 декабря 2024 года обвиняемый, в тайне от потерпевшей, собрал сведения о ее частной жизни.

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