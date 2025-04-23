Иркутский бизнес-омбудсмен и природоохранный прокурор помогли главе КФХ восстановить права на выкуп земельного участка

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Лабыгин и Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Елена Макушенко совместными усилиями помогли главе крестьянского (фермерского) хозяйства и участнику СВО восстановить права на выкуп земельного участка для создания хозяйства по разведению рыб.
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