Иркутский бизнес-омбудсмен и природоохранный прокурор помогли главе КФХ восстановить права на выкуп земельного участка

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Лабыгин и Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Елена Макушенко совместными усилиями помогли главе крестьянского (фермерского) хозяйства и участнику СВО восстановить права на выкуп земельного участка для создания хозяйства по разведению рыб.