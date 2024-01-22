Крушение Falcon 10 в Афганистане: история выживших Елена ГалицкаяАфганское радио Hurriyat опубликовало удивительные кадры, зафиксированные спасательной командой ВВС Исламского Эмирата, где видны выжившие после крушения российского самолета Falcon 10 в регионе Бадахшан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии