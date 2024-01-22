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Крушение Falcon 10 в Афганистане: история выживших

Крушение Falcon 10 в Афганистане: история выживших

Крушение Falcon 10 в Афганистане: история выживших Елена ГалицкаяАфганское радио Hurriyat опубликовало удивительные кадры, зафиксированные спасательной командой ВВС Исламского Эмирата, где видны выжившие после крушения российского самолета Falcon 10 в регионе Бадахшан.

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