В Воронеже полицейские изъяли более 600 граммов героина, предназначенного для сбыта

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий изъяли у четверых жителей областного центра более 600 граммов героина, предназначенного для дальнейшего сбыта.
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