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Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся пересечь границу

Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся пересечь границу

Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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