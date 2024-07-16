Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).