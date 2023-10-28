Посол Бен Цви: Россия не сообщала Израилю об итогах визита ХАМАС в Москву

Российская сторона пока не связывалась с Израилем для обсуждения итогов визита делегации палестинского радикального движения ХАМАС в Москву, однако израильские власти все равно продолжат контактировать с Москвой.
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