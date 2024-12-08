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В МВД РФ выявили мошеннический клон "Госуслуг" для жалоб на мошенников

В МВД РФ выявили мошеннический клон "Госуслуг" для жалоб на мошенников

В сети обнаружили мошеннический сайт, имитирующий официальный портал "Госуслуги". Об этом предупредил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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