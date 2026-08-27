Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

В Британии заявили, что впервые в мире удалили опухоль мозга с помощью ИИ

В Британии заявили, что впервые в мире удалили опухоль мозга с помощью ИИ

Британские врачи из национальной больницы неврологии и нейрохирургии (NHNN) впервые провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе больницы университетского колледжа Лондона (UCLH).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии