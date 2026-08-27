В Британии заявили, что впервые в мире удалили опухоль мозга с помощью ИИ

Британские врачи из национальной больницы неврологии и нейрохирургии (NHNN) впервые провели операцию по удалению опухоли мозга с использованием искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе больницы университетского колледжа Лондона (UCLH).
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