Топ-7 прикольных блогов о животных: выбор редакции Parents.ru

Подборка ко Дню блога, которая заставит вас улыбнуться фото: gephoto/Shutterstock/Fotodom.ruКто сказал, что домашние питомцы не могут быть звездами? В интернете их тысячи: собаки, кошки, нерпы и даже экзотические ящерицы собирают аудиторию, сравнимую с популярными блогерами.