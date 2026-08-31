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Топ-7 прикольных блогов о животных: выбор редакции Parents.ru

Топ-7 прикольных блогов о животных: выбор редакции Parents.ru

Подборка ко Дню блога, которая заставит вас улыбнуться фото: gephoto/Shutterstock/Fotodom.ruКто сказал, что домашние питомцы не могут быть звездами? В интернете их тысячи: собаки, кошки, нерпы и даже экзотические ящерицы собирают аудиторию, сравнимую с популярными блогерами.

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