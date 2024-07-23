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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3 Актер Нил Ньюб...

Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3 Актер Нил Ньюб...

Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3Актер Нил Ньюбон, исполнивший роль Астариона в Baldur’s Gate 3, хотел бы повторить свою роль, если бы у него была такая возможность, но он также готов к новой работе с другими крупными компаниями, занимающимися видеоиграми.

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