Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3 Актер Нил Ньюб...

Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3Актер Нил Ньюбон, исполнивший роль Астариона в Baldur’s Gate 3, хотел бы повторить свою роль, если бы у него была такая возможность, но он также готов к новой работе с другими крупными компаниями, занимающимися видеоиграми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)