Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3 Актер Нил Ньюб...

Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3Актер Нил Ньюбон, исполнивший роль Астариона в Baldur’s Gate 3, хотел бы повторить свою роль, если бы у него была такая возможность, но он также готов к новой работе с другими крупными компаниями, занимающимися видеоиграми.