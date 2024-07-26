В России выросло число вакансий и средние зарплаты в сфере розницы

За первое полугодие 2024 года в России было открыто более 655 тысяч вакансий, которые относятся к профессиональной области "Розничная торговля" — это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
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