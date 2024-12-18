Турагент Гажиенко: Избежать овербукинга поможет онлайн-регистрация

Авиапассажиры не застрахованы от овербукинга. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь рассказала, что ситуация возникает, когда авиакомпания продает больше билетов на самолет, чем он может в себя вместить.
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