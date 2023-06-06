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Минюст оценил проект о налоге на сверхприбыль

Минюст оценил проект о налоге на сверхприбыль

В Минюсте прокомментировали законопроект об установлении налога на сверхприбыль прошлых лет. В ведомстве считают, что вышеназванный законопроект противоречит одной из статей Конституции, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».

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