Минюст оценил проект о налоге на сверхприбыль

В Минюсте прокомментировали законопроект об установлении налога на сверхприбыль прошлых лет. В ведомстве считают, что вышеназванный законопроект противоречит одной из статей Конституции, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».
В Минюсте прокомментировали законопроект об установлении налога на сверхприбыль прошлых лет. В ведомстве считают, что вышеназванный законопроект противоречит одной из статей Конституции, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».
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