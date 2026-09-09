«Спартак» готов предложить Головину контракт на 3-4 года с зарплатой 4,5-5 млн евро – таковы условия хавбека «Монако» (Metaratings)

Сторона полузащитника « Монако » Александра Головина запросила у « Спартака » контракт на 3-4 года с зарплатой 4,5-5 млн евро в год плюс бонусы, пишет Metaratings.
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