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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» готов предложить Головину контракт на 3-4 года с зарплатой 4,5-5 млн евро – таковы условия хавбека «Монако» (Metaratings)

Сторона полузащитника « Монако » Александра Головина запросила у « Спартака » контракт на 3-4 года с зарплатой 4,5-5 млн евро в год плюс бонусы, пишет Metaratings.

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