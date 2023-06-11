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В Хабаровском крае нашли тело пропавшего рыбака

В Хабаровском крае нашли тело пропавшего рыбака

10 июня в результате воздушной разведки с борта вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России было обнаружено тело второго пропавшего рыбака в районе мыса Субботина в Николаевском районе.

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