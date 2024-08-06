WSJ: на Западе не готовы тратить деньги на восстановление Украины

Киеву нужно будет провести экономические реформы Бывший операционный директор Агентства Соединенных Штатов по международному развитию Макс Приморак сообщил в публикации для Wall Street Journal, что страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины.
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