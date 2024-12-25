На фронтах спецоперации КИЕВ, 9 декабря — РИА Новости Власти Украины считают, что существование медицинских университетов является наследием советской системы высшего образования, и предлагают расформировать 15 действующих в стране специализированных вузов, пишет местное издание «Судебно-юридическая газета».
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