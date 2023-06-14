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Захарова назвала смешным призыв конгрессменов поднимать вопрос об освобождении Гершковича при любом контакте с властями России

Захарова назвала смешным призыв конгрессменов поднимать вопрос об освобождении Гершковича при любом контакте с властями России

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала смешным призыв конгрессменов поднимать вопрос об освобождении арестованного за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича при любом контакте с властями РФ.

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