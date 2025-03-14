Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Бор
    Следите за уже исчезающей границей Конрада. Как только она перестанет наблюдаться в местах, где всегда уверенно регис...Безрадостные сцен...
  • Амара Карпова
    Это НЕлюди должны сидеть💯смертную казнь надо вернуть!!!Предательство в К...
  • HotRS
    Центральная Россия: морозн маленько позастрашивает на начала следующей недели© Судя по позиционированию Царьграда как...Центральная Росси...

Машины ДПС и МЧС попали в массовую аварию на трассе под Тобольском

Машины ДПС и МЧС попали в массовую аварию на трассе под Тобольском

Автомобили экстренных служб следовали на ДТП с погибшим и сами попали под фуру.В районе 218-го километра трассы, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск под Тобольском, произошло два дорожно-транспортных происшествия в которых стали участниками автомобили МЧС и ГАИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх