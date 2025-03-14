Машины ДПС и МЧС попали в массовую аварию на трассе под Тобольском

Автомобили экстренных служб следовали на ДТП с погибшим и сами попали под фуру.В районе 218-го километра трассы, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск под Тобольском, произошло два дорожно-транспортных происшествия в которых стали участниками автомобили МЧС и ГАИ.