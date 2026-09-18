South Korean President Announces No Military Support To US Hormuz Mission South Korea has belatedly made a big decision after starting months ago it found itself among key Washington allies directly called upon by President Trump to provide urgent security help for Strait of Hormuz energy transit, amid the war with Iran.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым