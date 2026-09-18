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South Korean President Announces No Military Support To US Hormuz Mission

South Korean President Announces No Military Support To US Hormuz Mission

South Korean President Announces No Military Support To US Hormuz Mission South Korea has belatedly made a big decision after starting months ago it found itself among key Washington allies directly called upon by President Trump to provide urgent security help for Strait of Hormuz energy transit, amid the war with Iran.

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