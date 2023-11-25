Китай успешно испытал возможности собственного спутникового интернета

23 ноября, в 13:00 по московскому времени, с космодрома Сичан на юго-западе Китая, была запущена ракета Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и несколькими космическими аппаратами, предназначенными для тестирования возможностей спутникового интернета.
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